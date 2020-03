I playoff sono ingiusti. Non premiano la squadra migliore del campionato, ma quella che è la più forte e scaltra in poche partite. Anche la fortuna ha un’incidenza elevata, perché la buona sorte può aiutarti a vincere una gara; in un torneo lungo nove mesi, al contrario, vengono fuori i veri valori di un gruppo: tecnici, tattici, professionali, comportamentali.(a meno che ovviamente due squadre non arrivino a giocarsi il primo posto all’ultima giornata, perché in quel caso un episodio può essere comunque decisivo).