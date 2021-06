La Stampa dedica uno spazio alle richieste di biglietti dei politici italiani per le tre partite degli Europei che l'Italia ha giocato allo Stadio Olimpico di Roma, contro Turchia, Svizzera e Galles. "Che fatica, per gli organizzatori dell' Europeo, avere a che fare coi politici italiani - scrive Federico Capurso -. Vogliono tutti andare allo stadio, farsi vedere, portare i parenti, far entrare scorte chilometriche nonostante i rigidi protocolli Covid. Il presidente della Camera Roberto Fico sembra avesse contrattato 4 posti per la scorta, salvo poi presentarsi con 9 persone. Anche Giuseppe Conte aveva chiesto due biglietti, per lui e la compagna, ma non nella tribuna autorità: preferiva gli spalti, «per stare tra la gente», però con due uomini di scorta. E anche qui, si è dovuto chiudere un occhio". L'articolo si conclude con questo commento: "Per fortuna la prossima partita si gioca a Wembley".