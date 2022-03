, ottusa e anche pericolosa,- attraverso la Lega -. Anzi, la sensazione è che non abbiano nemmeno preso in seria considerazione un’eventualità del genere. La scusa a sostegno di questa decisione è scontata: non ci sono date disponibili per recuperare il turno di campionato.contro la Macedonia e - ci auguriamo - quella contro Portogallo o Turchiadell’evento. Al termine, ad esempio, di un derby di Roma al quale dovrebbero partecipare cinque o sei potenziali titolari della Nazionale: Immobile e Pellegrini, Zaniolo e Acerbi, Cristante e magari Mancini o Luiz Felipe.Sulla questione ci siamo già espressi in modo chiaro non appena si è avuta la certezza che l’Italia, per andare in Qatar, sarebbe dovuta passare attraverso gli spareggi:. La questione doveva essere posta in modo diverso, anzi opposto rispetto a quanto è successo. Non: guardiamo se c’è una data libera per recuperare la giornata del 19 e 20 marzo, altrimenti non rinviamo quel turno di campionato; bensì: il 19 e 20 marzo non si gioca, quindi va trovato un momento libero per far disputare la giornata numero 30 della Serie A.la seconda esclusione consecutiva della Nazionale dal torneo più importante e seguito del mondo:. Che sarebbe sì sportiva, ma anche economica. I presidenti delle nostre società hanno pensato, ad esempio, cheE allora, perché non fare uno sforzo in più nel tentativo di agevolare la rincorsa degli azzurri?: interventi sui settori giovanili, provvedimenti governativi e chissà cos’altro. Succederà di tutto, ma solo. Come al solito.@steagresti