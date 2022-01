. Questa la difesa dei legali del tennista, presentata alla corte che lunedì è chiamata a decidere se revocare l'annullamento del visto del serbo: la data della registrazione del primo test Covid positivo "è il 16 dicembre 2021", si legge nella documentazione fornita dagli avvocati al tribunale. Ci sono però delle foto pubblicate sui social di eventi a cui Nole ha partecipato tra il 16 e 17 dicembre, quando cioè secondo la sua difesa era già positivo.una fatiscente struttura utilizzata dal governo australiano per ospitare i rifugiati politici. Lì di recente c'è stato un diffuso contagio da Covid, lì nei pasti capita di trovare vermi, lì negli ultimi mesi sono scoppiati diversi incendi. In questo casermone il governo australiano tiene da mesi"Siamo chiusi nella nostra stanza in questo edificio e non c’è una scadenza — lo sfogo di Mehdi Ali, riportato dal Corriere della Sera, un ragazzo iraniano di 24 anni richiedente asilo da mesi parcheggiato al Park Hotel e da nove anni in Australia —. Quando scoppia un incendio ci portano tutti nell’atrio ma non fuori dall’edificio». Ishmael, un altro detenuto, spiega che lui, come altri, è trattenuto "in un posto senza aria fresca, senza luce solare". "", dice il bengalese Jamal Mohamed, in una sorta di appello a Nole.Che intanto aspetta la decisione del giudice attesa per lunedì per capire se potrà o meno restare a Melbourne e giocare l'Australian Open che gli potrebbe portare in dote lo Slam numero 21, uno in più di Federer e Nadal.