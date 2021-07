e non lo sarà fino a quando non si sarà risolto l'intrigo che vede la Juventus in primissima fila, insieme al Santos e agli agenti del promettente attaccante brasiliano. Ma, convinto di aver raggiunto a sua volta un'intesa di massima col classe 2002 e tutt'altro che intenzionato a partecipare ad aste al rialzo. Tornando a- Reduce da un'avventura molto breve e con poco protagonismo alle Olimpiadi, in una Francia uscita malamente di scena al primo turno,, essendo in scadenza di contratto tra un anno e non essendo attualmente interessato a valutare le proposte di rinnovo inoltrate dal suo club. Il Milan non è ovviamente l'unica squadra ad aver raccolto informazioni su di lui, ma negli ultimi tempi ha deciso di battere con insistenza il sentiero che porta al calcio francese e nell'ultima stagione di Ligue 1 Muani si è segnalato come uno degli elementi di maggiore interesse.- Dopo la proficua gavetta a Boulogne in terza divisione,, compreso nello spareggio decisivo contro il Tolosa., dalla sindrome di Osgood-Schlatter, un problema relativo alla crescita del ginocchio sviluppata in giovanissima età,Per finire con le difficoltà ad imporsi da subito nella prima squadra de les canaries nonostante un certo Sergio Conceiçao avesse iniziato a notarne il talento acerbo ma indiscutibile nella sua permanenza in terra francese.(Muani è nato nell'ospedale di Bondy, alle porte di Parigi, ma è cresciuto nella vicina Villepinte), il ragazzo di origini congolesi ha però dimostrato di avere il carattere tipico del combattente che, abbinato alle doti atletiche e tecniche messe a disposizione da madre natura, possono rappresentare un mix esplosivo., ha rapito l'occhio del Milan anche per la sua adattabilità a diverse posizioni e ai modi di interpretare il suo ruolo. C'è un nome nuovo sul taccuino di Maldini e Massara, magari da affiancare a due maestri dell'area di rigore come Ibrahimovic e Giroud. Ma fino a quando non tramonterà definitivamente Kaio Jorge...