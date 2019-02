Continua a far discutere la vicenda della Pro Piacenza, che domenica è scesa in campo con sette ragazzini contro il Cuneo ed è stata sconfitta 20-0. Ieri la Figc ha deciso di togliere l'affiliazione al club emiliano. Oggi, intanto, emergono alcuni retroscena sulla gara di due giorni fa, raccontati dall'ex direttore generale della Pro Piacenza, Carmine Palumbo, al Corriere della Sera: "Avrei potuto fermarli e andare via, ma a un certo punto mi sono inorgoglito quando ho sentito due dei miei urlare 'Si gioca fino al 90esimo, anche se ci fanno 50 gol'".