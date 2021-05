. I ragazzi allenati da Steven Gerrard hanno l’opportunità di mettere la ciliegina sulla torta di, quando i Rangers, a causa del fallimento, furono costretti a ripartire dalla quarta serie. Fra poche ore, infatti, i Gers(4 in più degli Hoops), potrannoe strappare il(da quando il campionato ha assunto la formula attuale), proprio agli acerrimi rivali.Il segreto, non poi così segreto, di Gerrard è il riparto arretrato, ma non solo per quanto riguarda la fase difensiva.. Per intenderci,, davanti all’Atletico Madrid di Simeone con 23. Numeri simili li troviamo solo in campionati che prevedono un minor numero di partite: restando nei top 15 campionati europei (quello scozzese è undicesimo),, mentre l’Omonia Nicosia ne ha presi 17 in 36 match. Clamorosi sono però anche i numeri offensivi dei difensori di Gerrard, chea testa, sono il centravantie il terzino destro nonché capitano, che però ha fatto anche 10 assist, partecipando direttamente a quasi un quarto dei gol della squadra.INVINCIBILI -tondi tondi,, come l’Arsenal degli Invincibles (03/04), il(91/92),(10/11), il Benfica di Eusebio (72/73), il Porto di Villas-Boas (10/11) e, guardando in campionati più assimilabili a quello scozzese, lo, colui che 12 anni prima, aveva portato il Parma in Serie A per la prima volta.Questa volta, però,. Era completamente un’altra Scottish Premier League: partecipavano diciotto squadre ed una vittoria valeva 2 punti. Curiosamente,. Quella volta, però, i Rangers non erano sicuri della vittoria del campionato: dovevano vincere all’ultima giornata e sperare che il Celtic non facesse lo stesso per superarlo., che non era ancora Sir, e che(nell’84 e nell’85): l’Aberdeen, che nella sua storia ha vinto 4 campionati, è tuttora l’unica squadra ad essere riuscita ad interrompere il dominio delle due di Glasgow per due anni di fila. Quella partita, poi, finì 3-2 per gli ospiti ed il campionato lo vinse il Celtic. Esattamentequel 27 aprile 1968,, diventando uno dei peggiori rivali di Alex Ferguson.. Il resto della storia lo conoscete già.