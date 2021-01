Il colpo più riuscito. Weston McKennie in pochissimo tempo ha dimostrato di essere un giocatore importante, ma soprattutto uno di quei colpi che non riescono spesso. Pagato circa 30 milioni complessivi, bonus inclusi, l'americano ha sorpreso tutti per l'impatto avuto fino a qui. Ma da dove nasce questo colpo? Un'intuizione dovuta ad Andrea Pirlo si è raccontato negli scorsi mesi, che già lo apprezzava, e l'avrebbe certificato come colpo "nascosto" per il centrocampo, ma non solo. Sì, perché Paratici aveva già messo gli occhi su di lui in un vero e proprio colpo di fulmine.

