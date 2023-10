(in questo pacchetto troviamo, ad esempio, la MLS americana, il Campeonato Brasileiro Série A o ancora la Prem’er Liga russa)commerciali (dalle sponsorizzazioni di maglia, passando per la vendita delle pubblicità bordocampo, fino agli introiti collegati alle attività da stadio)., ovvero chi vi investe (principalmente gli sponsor) lo fa anche in periodi di crisi economica, perché i numeri (in termini di visibilità tv) del mondo del pallone sono, da sempre, certificati. Ae i 2,64 miliardi portati in dote dalle restanti 17 leghe calcio “minori”.(generate dalle prime 44 leghe calcio internazionali),, che toccano, a tutto tondo, il mercato del football professionistico (dall’Europa fino alla Australasia). Un risultato più che positivo soprattutto alla luce delle difficoltà patite durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19.Numeri che confermano una chiara vitalità degli spender pubblicitari nei confronti del prodotto “calcio”, al di là del territorio di riferimento oggetto della ricerca.(EPL) con investimenti commerciali per 1,79 miliardi di euro, seguita dalla Bundesliga (1,42 miliardi), dalla Liga (970 milioni), dalla Ligue1 (836 milioni), dalla Serie A (811 milioni) e, a sorpresa, dalla Major League Soccer americana (642 milioni) e dalla Prem’er Liga russa (605 milioni), quest’ultima in ottima posizione nonostante il conflitto bellico con l’Ucraina. Nettamente più indietro la prima divisione turca (246 milioni di euro), in ottava posizione. Chiudono la top10 in esame il Brasile (217 milioni) e la Eredivisie olandese (174 milioni).ed inizia a mettersi in scia (pericolosamente) alla Serie A italiana. Il massimo campionato di calcio statunitense presenta, tra l’altro, sulle maglie delle squadre della Eastern e Western Conference importanti marchi nazionali (come nel caso di Bell per Vancouver, di Target per Minnesota, di American Family Insurances per Atlanta, di Nationwide insurances per Colombus, di Motorola per Chicago o di Mercy Health per Cincinnati) e internazionali (Etihad airways appare sulla divisa del NYCFC, Herbalife su quella dei L.A. Galaxy o il colosso degli energy drink, l’austriaca Red Bull, sulla casacca di New York RB). Nei disegni dei vertici della MLS c’è sicuramente la volontà di potenziare lo sviluppo dei diritti tv esteri (nell’ottica dell’internazionalizzazione del marchio).