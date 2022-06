Clima rovente a Milano, non solo per il caldo torrido che attanaglia il capoluogo lombardo e il resto d'Italia:. Il calendario ricorda che mancano dieci giorni al 30 giugno, data che sancisce la chiusura della stagione sportiva ma segna anche la scadenza di due degli artefici principali dello scudetto rossonero:. Come fosse possibile che il management non avesse ancora firmato il rinnovo a pochi giorni dalla scadenza dei contratto ce lo siamo chiesti e lo abbiamo chiesto nelle 7 domande da porre ad Elliott . Al netto di un cambio di proprietà, con il passaggio nelle mani diche si completerà a settembre, che ha inevitabilmente comportato dei rallentamenti, è chiaro che la mancata definizione di questa situazione ha avuto un effetto a cascata su tutte le operazioni di mercato, congelate per la maggior parte anche in presenza di accordi già raggiunti da tempo., il limite è ormai alle porte e la settimana che inizia diventa la più cruciale per chiudere questa vicenda e portare avanti le strategie di programmazione della prossima stagione., ma ora serve formalizzare per sbloccare tutte le operazioni impostate e non rischiare beffe dell'ultimo minuto. In questo senso,. Entrambi promessi sposi al Diavolo, convinti dall'idea di abbracciare la causa rossonera e decisi a resistere anche alle importanti e ricche avances che arrivano dal resto dell'Europa per rispettare la parola data a Maldini, ma lo stallo non aiuta nella missione.- " Scegli cos'è meglio per la tua anima, non per il tuo ego " esibisce sui social il centrocampista portoghese, un messaggio che alimenta le speranze del Milan. Prezioso più che mai,. Cifre che, se confermate, metterebbero a rischio un'operazione che il Diavolo poteva chiudere completamente già tre settimane fa, avendo in tasca l'accordo con il giocatore (), sia l'intesa di massima con il Lille pera causa dello stallo societario e l'affare si è complicato.- Discorso analogo per Botman, sul quale è tornato prepotentemente ildando al Lille l'opportunità di giocare il rialzo e portare il prezzo del cartellino a, la palla quindi torna tra ai rossoneri che devono soddisfare le richieste del club francese per poter definire l'affare. E se la settimana in arrivo si preannuncia rovente per quanto scritto in precedenza, lo sarà particolarmente proprio sul fronte Botman, perché secondo quanto appreso da Calciomercato.com,: Milan o Newcastle, con il PSG sullo sfondo in caso di fumata nera per Skriniar, presto si scoprirà chi la spunterà per il giocatore. Lunedì 20 giugno 2022: a cavallo tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, comincia la settimana più calda per il futuro del Diavolo.@Albri_Fede90