Il 2022 è l'anno del Milan. Alla sua prima presenza da giudice a X Factor, il tifoso rossonero Rkomi conduce alla vittoria i Santi Francesi. Cinque anni dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico) conquistano la 16esima edizione del talent show targato Sky.



Secondo posto per Beatrice Quinta con il giudice Dargen D'Amico, terzo gradino del podio per Linda (con Fedez) e quarta posizione per i Tropea (con Ambra Angiolini, che si è esibita ballando e cantando "T'appartengo").

Chissà se questo verdetto sarà di buon auspicio per i due nazionali francesi del Milan, Theo Hernandez e Olivier Giroud, impegnati sabato sera contro l'Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar.