Le vie del calciomercato sono infinite. Idee, suggestioni, affari da fiutare e colpi messi a segno. Uno dei più grandi esperti di mercato è il giornalista di Mediaset - ed ex Corriere dello Sport - Paolo Bargiggia, che nel suo libro “l segreti del Calciomercato. La storia vera e le grandi esclusive di un giornalista in prima linea”, edito da Altaforte Edizioni, racconta 29 anni di trattative tra aneddoti, curiosità e retroscena. 24 capitoli, 11 esclusive. Un esempio? 1997, Bargiggia annuncia che l’Inter ha preso Ronaldo - il brasiliano - e dà un buco a tutti, convincendo a fatica l’allora direttore del Tg5 Enrico Mentana a passare il pezzo al telegiornale. Il primo scoop non si scorda mai: nel 1993 scoprì che il Cosenza prendeva Maiellaro dal Venezia, fu il primo a scriverlo. Colpi centrati e messi a nove colonne sul Corriere dello Sport, come il ritorno di Gullit al Milan nel 1994 scoperto grazie a una soffiata di un vigile. Con il suo libro, Bargiggia vuole portare il lettore dietro le quinte del mercato, raccontando storie di inseguimenti e alberghi di lusso, ristoranti, telefonate e indiscrezioni. La prefazione è dell’attuale direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, quello che lo stesso Bargiggia ha definito “il mio maestro”.