. Anche se ci si potrebbe provare dando un'occhiata più approfondita al nuovo - ma non più nuovissimo - Cesena americano. Perché dal momento del passaggio di proprietà alla cordata americana guidata dalla famiglia Aiello nel dicembre del 2021, il club ha iniziato un percorso di, che lo ha portato a essere quella che ad oggi è la migliore squadra dell'intera Serie C. Una big tra le big, che sta guidando il Girone più difficile, quello di. Una big che ha tutto dalla sua per puntare alla B e anche più in alto:Gli investimenti degli ultimi due anni sono stati notevoli a Cesena, perché l'obiettivo mai nascosto della proprietà americana era ed è quello del ritorno in Serie B, naturale palcoscenico per un club di questo blasone. L'anno scorso- aprendo anche qualche crepa nell'ambiente, come testimonia l'uscita di scena di uno dei co-presidenti, Robert Lewis - con il secondo posto in campionato e l'eliminazione shock in semifinale playoff col Lecco.. Alla guida del gruppo è rimasto Domenico Toscano, lo specialista delle promozioni (con svariati passaggi dalla C alla B in carriera), che ha dato una forte identità al gruppo e all'ambiente. Il Cesena è una squadra feroce, specchio di. Di quelle capaci di trasformare un grigio pomeriggio invernale di Serie C in uno spettacolo degno dell'Europa. E con la spinta dell'Orogel Stadium, anche i giocatori in campo hanno assunto consapevolezza e sicurezza.Tra i maggiori protagonisti della cavalcata bianconera c'è, fratello di Stiven, l'ex bianconero che dopo una stagione memorabile in Romagna si è accasato in Serie A a Empoli. E se un anno fa Cristian sembrava davvero solo 'l'altro Shpendi', oggi il mondo si è ribaltato:che rappresentano l'esplosione assoluta di Cristian, senza dubbio tra i migliori giocatori della categoria. Guidati da un allenatore di carattere in panchina e da un giovane talento in campo, i bianconeri hanno strappato nell'ultimo turno il primato allae danno l'impressione di non volerlo mollare. Perché le prospettive di questa squadra sono chiare: macinare risultati, conquistare la promozione sul campo e riportare Cesena e il Cesena in Serie B. Lo vuole il club, lo vuole la tifoseria e lo vogliono i giocatori.