aprile andranno in scena ledel massimo campionato italiano su, le otto squadre in corsa () si giocheranno non solo il titolo di campione nazionale, ma anche. Un upgrade merito della rafforzata partnership tra Lega Serie A ed Electronic Arts, publisher del gioco, e in generale di una politica sempre più attenta al movimento digitale da parte della Lega. "Per noi la eSerie A è una competizione al pari delle altre, Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana", spiega, in una lunga intervista concessa a Calciomercato.com. "E' una questione di posizionamento e qualità, per questo da parte nostra c'è il massimo effort nella qualità produttiva per garantire lo stesso valore delle altre competizioni. Così facendo si riesce a creare valore e lo abbiamo già fatto l'anno scorso, perché. Noi abbiamo la fortuna di avere 33 milioni di fan in Italia per la Serie A, ma c'è anche una fan base che inizia ad avere una certa età, perché quel target va oltre i 30 anni come core target. In quest'ottica c'è un mercato che cresce, quello degli eSports, che già oggi ha all'incirca 1,5 milioni di fan. Volendo parlare a un audience diverso servono strumenti differenti e per questo è nata la eSerie A TIM".La Serie A, in questo senso, è partita in ritardo rispetto agli altri top campionati europei, già strutturati a livello di competizioni virtuali nazionali. "- sottolinea Ciccarese -. La fortuna di iniziare più tardi è che si può imparare da loro: Premier League, Liga, Bundesliga che è stata la prima a partire in questo mondo. Si prendono i key learnings e si cerca di fare le cose al meglio. L'anno scorso siamo partiti su due publisher,, ndr), creando valore per tutti i club che si sono costruiti i loro team. Alcuni club erano partiti prima, la, lae lastessa avevano già iniziato ad esplorare questo mondo.. E di conseguenza tutti i club hanno creato un loro brand eSports dando modo di integrare nuove professionalità, perché poi nascono nuove professioni: il coach, il pro player...".Organizzare un torneo come la eSerie A può presentare tuttavia delle criticità.(Electronic Arts). Cinque piazze e cinque fan base importanti, Ciccarese spiega: ". Se si colgono le opportunità si può dialogare con nuovi fan, quindi se si è compatti in un'organizzazione collettiva nel parlare a quel tipo di audience) e sappiamo la passione e i numeri che ci sono dietro il canale Twitch di EA. Noi abbiamo dato a tutte le associate l'opportunità di farne parte, poi nel rispetto dei contratti in essere alcune potevano partecipare e altre no. Da lì l'obiettivo, per quella che è stata la qualità del campionato di eSerie A dell'anno scorso, ha portato aziende rilevanti come EA a Vancouver a voler investire nei confronti della Lega su qualcosa che".A proposito della partnership con Electronic Arts, quest'anno si è fortificata definitivamente. Al di là dell', un riconoscimento già di per sé prestigioso a livello competitivo, ci sono tante iniziative avviate. Ma da chi è partito l'avvicinamento tra l'azienda canadese e la Lega? "L'abbiamo costruito insieme - afferma Ciccarese -.: quello delle licenze delle società, quello della sponsorizzazione del Player of the Month, c'è la loro visibilità nelle grafiche televisive delle nostre competizioni. E poi c'è tutto il mondo della eSerie A, che da quest'anno si disputa solo ed esclusivamente su FIFA.. Noi avevamo già una partnership in essere con PlayStation dall'anno precedente con il lancio della PS5, PlayStastation si è confermata partner e console ufficiale della eSerie A, che si gioca su FIFA e su PS4 nei qualifier e su PS5 nelle competizioni ufficiali"." è un concetto sul quale la Lega Serie A insiste particolarmente, prosegue Ciccarese: ". E tutti i nostri partner danno un valore aggiunto., partner storico, dà la connettività.accompagna tutti i pro player e tutte le squadre a tutti gli eventi. Conc'è la competizione stessa. E' una circolarità che viene creata dai partner e dalle attivazioni., stiamo cercando di fare le cose molto bene con la massima qualità di produzione".L'intenzione è di proseguire quindi sul cammino degli eSports,Il discorso relativo alleagita il mondo del gaming, con(il prossimo gioco dovrebbe essere l'ultimo della serie, poi le parti si separeranno) e la domanda sorge:Ciccarese non ha dubbi: ", nel rispetto di tutti i contratti e di tutte le licenze. Il nostro tema è essere presenti e rilevanti nei confronti di una audience, quella audience segue determinati canali e il canale che ha cavalcato da oltre vent'anni EA SPORTS è quello, dal nostro punto di vista, più affine alla nostra strategia e di conseguenza vincente., basta vedere i nostri caster e la loro passione per il gioco. La nostra logica qual è:. Finché si gioca ad altri videogame che non hanno lo stesso valore, oggi sapere che ogni giocatore e tifoso può seguire e tifare anche nel gaming abbatte barriere e genera attenzione dei media che permette crescita del movimento, porta non soltanto attenzione ma crea nuove professionalità e aree business.".In termini di democratizzazione, la si vede anche nell'apertura della eSerie A a tutti. La democratizzazione si trasmette anche nel messaggio di contrasto al gender gap e più in generale a tutte le forme di discriminazione che riguardano, purtroppo, anche il mondo eSports. Ciccarese conferma: ". Da casa attraverso la PlayStation e le nostre competizioni, dove tra tutti i partecipanti i più bravi hanno modo di far parte del Draft e di conseguenza essere selezionati dalle nostre squadre, vestire la loro maglia per arrivare a giocare gironi, Playoff e Final Eight".Per una Lega Serie A proattiva,nel corso degli ultimi anni. "Oggi però lo stanno facendo, insieme con la Lega Calcio - commenta Ciccarese -. La Serie A sta facendo da enabler, sta dando modo ai club di creare ulteriore valore per se stessi. In termini di creazione di nuovi progetti, di creazione di nuove professionalità con i pro player, ma anche in termini di dialogo con i fan. Oggi basta vedere quello che stiamo facendo con EA con i, con i calciatori stessi che stanno giocando con tutte le squadre licenziate da parte di FIFA e stanno tutti partecipando: per noi è il connubio tra reale e virtuale che continua a generare valore attraverso la creazione di contenuti. Sul campo, fuori dal campo, attraverso la Serie A o da casa propria".Un altro dettaglio riguarda il"Il tema del coinvolgimento dei calciatori c'è ed è evidente con i Player Tournament, che sono oggi condivisi sui social media e continuano ad essere presenti. E fanno vedere quanto si divertono loro stessi. Il premio di Player of the Month è desiderato dai calciatori che vogliono rivedersi in game, alla fine sono ragazzi e appassionati di FIFA anche loro.. Quando diamo le carte ai giocatori è la soddisfazione più grande quando la ricondividono".Infine, la crescita di interesse per la eSerie A passa dagli investimenti della Lega Serie A ma anche dall'incremento della partnership con EA. In termini numerici ed economici come si traduce la crescita della competizione? Ciccarese fa il punto: ". Quello che è bene sottolineare è che abbiamo generato nella precedente edizione in 16 giornate di gare oltre 110 ore di live streaming a cui hanno preso parte oltre 10 milioni di utenti unici legati all'evento stesso, con views di dirette che hanno superato 1,5 milioni. Che vuol dire iniziare a realizzare un canale. Quest'anno si moltiplicano le possibilità di contatto con EA, perché utilizzare il loro canale Twitch permette di avere ulteriore valore.. E quindi continua la circolarità tra le varie iniziative. Il 12-13 aprile abbiamo le Final Eight,, tutti cercano essere presenti. Il campione in carica(l'anno scorso con il Benevento, quest'anno ha giocato con il Cagliari, ndr) è stato eliminato e tutti gli altri pro player gli hanno manifestato il massimo supporto.perché i club stanno creando nuove sponsorizzazioni legate esclusivamente al team eSports.affinché i club crescano autonomamente".@Albri_Fede90