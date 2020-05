. L’urlo, lo sfogo, l’incazzatura capace a centrare il bersaglio grosso, quello che appare a prima vista e poi si accende in un fuoco di fila di recriminazioni, insulti, invettive. Sono i social, bellezza! Sì, ma sui social ci sono anche i politici, i tecnici, mica solo la vil razza dannata dei giornalisti o delle persone comuni.Se li faccia dare dagli olandesi i soldi… Su questo carro, tanto per prevenire obiezioni di stampo populistico-nazionalistico, sono saliti nell’ordine il PD (al governo) e Azione (all’opposizione). Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico, ha twittato: "Non sia permesso alla FCA di chiedere soldi allo Stato Italiano fintanto che mantiene la sua sede legale in Olanda!". A breve giro è seguita la dichiarazione di Calenda: "Se vengono dati finanziamenti alla FCA, che ha sede in Olanda, da parte del governo italiano, è surreale!".Come era da prevedere, nella semplificatissima aritmetica emotiva, i like e gli evviva non si sono fatti attendere. Poi qualcuno, abituato all’opposizione di solito più ponderata e riflessiva di Calenda, ha cominciato a farsi qualche domanda. Anche qualcun altro ha iniziato a porre interrogativi a Orlando o a informarsi e rispondere alla fondamentale domanda: "Davvero vogliamo regalare soldi a questi evasori fiscali che pagano le tasse in Olanda?". E’ venuto fuori che la questione risulta un tantino più articolata.. Ripetuto quanto l’Olanda non c’entri nulla,. A tanto ammontano gli occupati tra le imprese che riforniscono FCA Italia, distribuiscono e ne vendono i prodotti. Ora proprio queste piccole e medie aziende avrebbero avuto più difficoltà ad accedere ai finanziamenti singolarmente, in modo frammentario e con varie banche. L’accordo prevede che Intesa San Paolo versi direttamente i soldi del prestito FCA sui conti correnti dedicati ai fornitori di FCA, semplificando e rendendo più rapido l’arrivo del denaro.Poi perché, se bastasse la sede legale all’estero (il cui vantaggio fiscale si applica ai dividendi delle holding internazionali, al diritto societario e ai relativi costi amministrativi) per non avere diritto a prestiti bancari in Italia, l’elenco delle aziende italiane da punire sarebbe sostanzioso. Niente prestiti a Eni, Enel, Luxottica, Saipem, Telecom, Mediaset, Prysmian, Cementir, Ferrero, Illy, dato che tutte dispongono di sede legale vicino ad Amsterdam e dintorni.E se la FCA fallisce paghiamo noi? Certo. In questo momento parte delle garanzie, in Italia come in altri Paesi (dall’Europa alla Gran Bretagna, fino agli Stai Uniti) sono assicurate dagli Stati. Quindi pagheremmo indirettamente il costo di eventuali e non auspicabili fallimenti di tutte le imprese a cui è stato fatto credito. Ma poi non era stato richiesto a gran voce un intervento di questo tipo per salvare le aziende colpite da una crisi planetaria?Quando la FIAT costruiva stabilimenti in Russia, Spagna, Brasile, ma i nostri operai, anche quelli di altre aziende con un indotto impressionante, esportavano motori, pezzi di ricambio, batterie, sedili, fari… e il Paese cresceva economicamente in modo impressionante? E le rottamazioni? Già: intanto riguardavano l’intero settore dell’auto, non solo Fiat, ma anche Ford, Opel, Psa ecc, e poi non facevano forse parte di quegli interventi di tipo keynesiano tanto invocati oggi, per rilanciare i consumi e innescare, quindi, un circolo virtuoso (produzione, acquisto, imposte…)? E queste rottamazioni/sconti non sono state forse applicate a vari settori come elettrodomestici, edilizia, energie alternative?. Non diteglielo, per carità, che, a meno di non chiamarsi Ferrari, a produrre auto in Italia non si fanno grandi utili e che la possibilità di chiudere qualche impianto produttivo, nel nostro Paese, è assai realistica. Certo, il discorso sarebbe un altro: