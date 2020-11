By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk and don’t Forget #maskon #staysafe bis https://t.co/J4ZF1XGlsU — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020

"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Ancora peggio se ci sono degli oggetti nascosti nei calzini. Una voltaper esultare ha tirato fuori una maschera. Per me finisce lì.”. Parola di Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, contro il centravanti dell'Arsenal. Che non sono andate giù all'ex Borussia Dortmund, Saint-Etienne e Milan, che in campo, oltre a queste maglie, ha vestito anche le maschere di Batman, Spiderman e Black Panther: "Q​uesto Toni Kroos ha dei bambini? Giusto per ricordare che l’ho fatto per mio figlio poche volte e lo farò di nuovo. Vorrei che un giorno lui possa avere dei figli e che li renda felici come questi alunni della Junior School” la replica su Twitter del 14 dei Gunners, che ha postato anche la foto dei disegni di suoi piccoli fan che ritraggono il centravanti mascherato. E come si fa a dargli torto?SOGNARE - Perché è così: il calciatore che segna ed esulta già di per sé fa sognare un bambino, con un'esultanza particolare non può che esaltarlo ancora di più.in un mondo, quello degli scarpini, governato dal nero: ie iche dettavano la moda, i campi di provincia, coi bambini a tirare a calci a un pallone, che si coloravano. Si sognava anche così. Dopo le scarpe, sono arrivate le esultanze e anche qui,: lo Sciuscià di, la mitraglia di, le maglie personalizzate sotto le divise alla Totti, Le Iene portano bene, l'orecchio di, le orecchie tappate di... Il tutto in continuo aggiornamento. Sognare, sognare, sognare.Aubameyang è il manifesto, in questo senso, ma anche in passato c'è chi si è mascherato: ricordateallain una Favorita impazzita e Facundo Sava in versioneche segnava sui campi inglesi? Facevano sorridere, divertire, esultare, lasciando il segno a modo loro eNei film, nei fumetti, sui campi di gioco, dietro la maschera c'è sempre un uomo: se nessuno si presta al gioco (il calcio è un gioco), nessuno lo fa.E ora c'è un altro supereroe che fa ben sperare i suoi nuovi tifosi. Si tratta di, che poi in realtà è Ryan, che insieme a ​Robha acquistato il Wrexham AFC, club gallese affiliato alla Football Association, che milita nella quinta divisione inglese. L'obiettivo è quello di scalare le gerarchie nel calcio britannico, un passo alla volta. Coi tifosi che possono sognare, entusiasmanti, grazie a. Alias Ryan Reynolds.@AngeTaglieri88