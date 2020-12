E' una partita che conta tanto quella di stasera al Borussia Park tra Monchengladbach e Inter. Ai tedeschi basta un punto per essere certi aritmeticamente del passaggio agli ottavi di finale, la squadra di Conte non ha invece alternative ai 3 punti per continuare a sperare.



Sarà per questa ragione che la notte scorsa (erano circa le 4) un gruppo di tifosi tedeschi ha pensato bene di disturbare il sonno dei nerazzurri facendo esplodere alcuni fuochi di artificio proprio davanti all'albergo che li ospitava. Tanto fastidio ma forse un elemento di carica in più per uscire da Borussia Park con una vittoria vitale.