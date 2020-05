I tifosi del Genoa scendono in campo a favore dei colleghi del Catania.



Uno striscione firmato dal gruppo Armenia 5R, uno delle principali sigle che compongono la galassia del tifo organizzato rossoblù, apparso ieri in città invita l'attuale proprietario della società etnea a farsi da parte dopo aver trascinato il club sull'orlo del fallimento. "Pulvirenti libera il Catania, la storia non ti appartiene”: questo il testo inciso dagli ultras liguri.



Lo riferisce Tuttocalciocatania.com