Domani sera Gigio Donnarumma ritornerà a San Siro in occasione di Italia-Spagna. Proprio lì, in quello che era il suo stadio: in quelle porte dove ha debuttato con la maglia del Milan lanciato da Sinisa Mihajlovic, e si è consacrato fino a diventare il titolare della Nazionale - prima - e prendere il volo per la Francia diventando uno dei grandi colpi estivi del Psg.



LO STRISCIONE - I tifosi rossoneri non hanno preso benissimo il suo addio a parametro zero, e nella giornata di oggi hanno esposto uno striscione: "Donnarumma, a Milano non sarai mai più il benvenuto. Uomo di m....". Una vigilia calda per i tifosi del Milan, che aspettano così il ritorno di Donnarumma a San Siro.