I tifosi del Milan si sono scatenati sui social dopo il mancato penalty assegnato da Pasqua contro il Napoli: "A forza di dire che ce ne danno troppi adesso non ce ne assegnano uno netto". L’umore dei fan rossoneri è riassunto in due parole: “Tweet muto”: in allegato, su diversi post, c’è la foto del contatto in area tra Theo Hernandez e Bakayoko al minuto 87 della gara di ieri sra, calcio di rigore non dato dall’arbitro nonostante la revisione al Var.