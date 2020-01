Tifoso del Milan, con Gennaro Gattuso come idolo, Sandro Tonali ha sfidato ieri la squadra che lo faceva sognare da bambino. Solita partita solida, in cui ha abbinato sostanza e qualità, fisico e tecnica; perché questo 2000, cresciuto nel Brescia, è ormai un centrocampista totale. Regista "di nascita", ma evolutosi anche nel ruolo di mezzala. Dopo aver esultato per il gol di Rebic e la quarta vittoria consecutiva, i tifosi del Milan, sui social, hanno espresso un desiderio: vedere Tonali con la maglia del rossonera.



Partendo dal 'sogno' dei milanisti, la classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 2000 più costosi al mondo (dai transfermarkt), tra i quali c'è proprio il numero 4 del Brescia. Che è un obiettivo di mercato di Juventus e Inter, le prime a muoversi assieme alla Roma: tutte lo vogliono, Cellino se lo gode, pronto a scatenare un'asta in estate. Alla quale parteciperanno in tanti, in Italia e all'estero, col Milan che osserverà interessato. E coi tifosi rossoneri che guarderanno sognanti.