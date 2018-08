"Traetelo al Atleti", commentano i sostenitori spagnoli. All'Atletico Madrid vogliono ricomporre la coppia. Diego e Giovanni, insieme. Intanto, dovranno godersi solamente le foto: la Fiorentina non cede il proprio attaccante e, dopo la visita al 'Franchi' del Cholo, l'indomani della partita padre e figlio si sono rilassati insieme all'attuale compagna dell'allenatore Carla e alla figlia Francesca tra le colline toscane. Il tecnico dei madrileni ha postato un'immagine della giornata e i suoi tifosi si sono subito scatenati: "Portalo qui". Non sarà così facile.