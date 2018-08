La Curva Fiesole - fulcro del tifo della Fiorentina - ha pubblicato un comunicato in merito a Sampdoria-Fiorentina: "Con queste poche righe vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il dolore per questa tragedia non richiede che si giochi una partita di calcio, pertanto non aspettiamo la decisione della Lega domenica la tifoseria viola non presenzierà alla trasferta di Genova, a prescindere dal rinvio o meno della partita.

Silenzio e rispetto. Firmato: UNONOVEDUESEI – 7 BELLO – MARASMA – PRIDE OF FLORENCE – GRUPPO PIAGGE – CICLONE VIOLA – QUELLI DI SEMPRE – QUINTO – DOCG – AFICIONADOS – VIEUSSEUX"