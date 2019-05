Oltre la rivalità, oltre il risultato: il rispetto, per gli avversari e per una squadra entrata nel mito italiano e poi strappata prematuramente al mondo. A 70 anni dalla scomparsa delnel tragico schianto di Superga, i tifosi dellaomaggiano i granata durante il derby. Al 65', in Curva Sud è apparso uno striscione per i granata scomparsi 70 anni fa: "".