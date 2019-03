Il mondo Lazio ci crede. Nasce su Twitter l'hashtag #estremarimonta. Il riferimento è chiaro: la Lazio deve recuperare 8 punti all'Inter in campionato, per poter raggiungere il quarto posto. Il pareggio contro la Fiorentina ha rallentato la corsa dei biancocelesti, incrementando il divario, nonostante la vitoria nel derby della capitale, vero e proprios contro diretto. I tifosi biancocelesti hanno accolto l'appello lanciato da una radio della capitale, Radio Incontro Olympia: l'hashtag in poche ore è diventato virale. La Lazio affronterà domenica il Parma, proprio nella giornata del derby di Milano: un'occasione per diminuire il gap con le milanesi. I tifosi biancocelesti ci credono.