L’amore ha diviso i cuori, l’odio (sportivo si intende) ha messo quasi tutti d’accordo. I tifosi della Roma, tra i più passionali in Italia e che hanno avuto la fortuna di avere molte bandiere romane e romaniste nei loro ricordi, hanno votato in massa al nostro sondaggio e scelto chi è stato più di tutti -- l’eroe della storia giallorossa e chi invece ha rappresentato il nemico più acerrimo con la Lazio vincitrice (quasi) assoluta.Come detto dal sondaggio abbiamoche avrebbe sbaragliato la concorrenza e reso la corsa al primo posto praticamente inutile. Alle spalle del Capitano è andata così in scena una sfida da litorale romano tra. Due epoche diverse: da una parte l’eroe dello scudetto del 1983, del Mondiale spagnolo e di una storia mai interrotta con la Roma da 50 anni (oggi è responsabile del settore giovanile); dall’altra Capitan Futuro (pure lui campione del mondo) che più di tutti ha incarnato l’essere tifoso romanista in campo pur vincendo meno di quanto avrebbe meritato. Un rapporto forte tra i due testimoniato anche nel giorno dell’addio di Ddr nemmeno un anno fa. Alla fine. Insieme hanno raccolto il 42% delle preferenze totale. Quasi la metà. S. Poi il presidentecon il 10,3%, nei top 5 anche Agostino Di Bartolomei (9,6%) indimenticato capitano del secondo scudetto. Nella seconda parte della classifica in fila: Dino Viola, Falcao, Nainggolan, Liedholm e Francesco Rocca.Lazio e Juventus sono le due avversarie per eccellenza della Roma sul campo e purtroppo anche fuori.però ha sbaragliato la concorrenza accumulando ben. Se si sommano i voti “d’odio” per), Lulic (2,7) eecco che la compagine laziale si prende il 54% della torta. Al secondo posto in ordine di classificanemica degli ultimi due scudetti e detestata per gli episodi arbitrali (dal gol di Turone al violino di Garcia passando per gli anni di Zeman e). Non a caso sul terzo gradino del podio c’è proprio la triade formata da Big Luciano,contro la quale Franco Sensi ha combattuto mille battaglie. Nemico di un tempo, ma ormai presenza indifferenza quella di Mario Balotelli con soli 14 voti.Dino Viola 7,4%Daniele De Rossi 23,4%Falcao 7%Agostino Di Bartolomei 9,6%Bruno Conti 18,6%La Curva Sud 13,1%Franco Sensi 10,3%Francesco Rocca 1,9%Radja Nainggolan 5,3%Nils Liedholm 3,4%Lazio 38,7%Juventus 23,8%Moggi-Bettega-Giraudo 10,8%Paolo Di Canio 6,8%Liverpool 3,9%Pavel Nedved 5,8%Arbitro Rocchi 2,6%Senad Lulic 2,7%Gianni Agnelli 2,7%Mario Balotelli 2,3%