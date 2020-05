. E' lui il personaggio preferito nella storia del club genovese, come conferma ilricevute nel nostro sondaggio. Artefice principale della vittoria del primo e unico scudetto nella storia del Doria, nel 1991, di tre Coppe Italia, di una Supercoppa Italiana e di una Coppa della Coppe, ma apprezzato come non mai anche per la sua straordinaria umanità.- Di quella squadra fantastica è stato leader per tanti anni, anche dopo il passaggio di Vialli alla Juventus,e praticamente un allenatore in campo con diversi anni di anticipo., davanti a "Orsacchiotto" Bernasconi - quarto nella classifica all time per presenze nel Doria - e all'allenatore blucerchiato più amato di sempre,(19,8%).: quella finale di Coppa Campioni persa a Wembley nel 1992, soltanto ai tempi supplementari, rimane un ricordo troppo doloroso.. A seguire, due personaggi protagonisti in epoca recente ma capaci ugualmente di attirare le antipatie dei blucerchiati:(19%), che ha legato a lungo il suo nome ai rivali cittadini del Genoa e a derby infuocati, e l'attuale patron, che ha ricevuto il 15,2% delle preferenze e l'invito a più riprese a togliere il disturbo e a cedere il club in altre mani.