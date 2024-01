I tifosi della Torres disonorano Gigi Riva: via dallo stadio durante il minuto di silenzio

Proprio nel week-end in cui la leggenda di Gigi Riva è stata onorata con un minuto di silenzio su tutti i campi professionistici, allo stadio “Dei Marmi” di Carrara i sostenitori della Torres - poi sconfitta per 5-1 e ora scivolata a -6 dal Cesena, capolista del girone B del campionato di Serie C - si sono resi protagonisti di un bruttissimo gesto.



NUOVO OLTRAGGIO - Alla luce della storica rivalità col Cagliari, di cui Riva è stato chiaramente un simbolo, al momento nel quale tutto lo stadio si è fermato per ricordare Rombo di Tuono, gli ultras sassaresi hanno abbandonato il settore a loro riservato. Purtroppo i tifosi più caldi della Torres non sono nuovi a gesti poco rispettosi nei confronti di Riva: in occasione del derby di Coppa Italia contro l’Olbia (gemellato col Cagliari) dello scorso 4 ottobre, furono riservati cori insultanti nei confronti del miglior marcatore nella storia della Nazionale, scomparso lunedì scorso all’età di 79 anni dopo un malore cardiaco.