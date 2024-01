I tifosi della Torres disonorano Riva, 'colpa' di uno striscione: 'Rispetto per l’uomo, non per la squadra'

Redazione CM

"Rispetto per l’uomo, non per la squadra": è lo striscione che volevano esporre i tifosi della Torres nella trasferta di Carrara e che non è stato fatto entrare allo stadio. Per questo motivo - scrive l'Unione Sarda - durante il minuto di raccoglimento per Rombo di Tuono diversi tifosi sassaresi si sono allontanati dal settore ospiti, per poi tornare ai loro posti a inizio partita.



Un episodio che sui social sta facendo molto discutere. La Torres Calcio su Instagram si era unita ai tanti messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni alla notizia della morte del grande campione del Cagliari e della Nazionale: "La Torres si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Gigi Riva, leggenda del calcio italiano e internazionale. Un esempio che con i suoi valori espressi dentro e fuori dal campo ha ispirato intere generazioni".