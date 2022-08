Amo a Don Unai Emery pic.twitter.com/EcFwE8LWxj — Sergio Díaz (@SergioD_R) July 31, 2022

L'ex allenatore del'Arsenalin Inghilterra è ricordato in particolare per il suo inglese un po' approssimativo. Il suo "buon pomeriggio" o "buonasera" all'inizio di ogni conferenza stampa era diventato virale. Battute e frecciatine alle quali l'allenatore aveva risposto così: "Il modo in cui mi esprimevo diventata un problema solo in occasione delle sconfitte". I tifosi però non dimenticano, e dopo la vittoria del suo Villarreal per 2-1 sul Southampton gli inglesi lo hanno provocato chiedendogli di ripetere i suoi "buonasera".- Emery non l'ha presa benissimo, ha fatto cenno di sì con la testa e; come a dire "stavolta sono io che prendo in giro voi". L'allenatore si è poi allontanato ed è risalito sul pullman del Villarreal, tra le risate degli inglesi.