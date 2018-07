Félicitations à l'@equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 luglio 2018

Per informazione, la Gioconda è stata venduta da Leonardo da Vinci al re Francesco I — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 luglio 2018

Lae i festeggiamenti in tutto il paese sono giustamente pieni di gioia e felicità. C'è però chi, per celebrare la vittoria di Mbappé, Griezmann e compagni è riuscito ad attirare su di sè strali di insulti e commenti negativi.È il caso del Museo del Louvre che tramite il suo account Twitter ha postato la foto della Gioconda con la maglia della Francia addosso. Una foto non gradita dai tifosi italiani che hanno inondato il profilo del museo con insulti e accuse.Con tanto di smile con linguaccia. Come prevedibile anche questo tweet è stato preso ampiamente di mira. Ecco alcune reazioni.