I tifosi non ci stanno: dove giocherà la Fiorentina? Spunta lo striscione

, data la disputa che coinvolge i lavori di ammodernamento dello stadio Artemio Franchi. I tifosi, in merito al tema stadio e sulla diatriba circa lo stadio nel quale la Fiorentina disputerà le gare interne nella prossima stagione, hanno già chiaramente espresso la loro opinione.. Un messaggio chiaro verso una proprietà che, in ogni caso, sta cercando una casa, nella quale disputare provvisoriamente le gare casalinghe. Al momento, la situazione è in stallo, con le opzioni Lucca e Modena che non hanno sortito gli effetti sperati.