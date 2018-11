Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Juventus. A Firenze, il conto alla rovescia in vista della sfida all'acerrima nemica è già iniziato: Calciomercato.com è andato davanti al Viola Store in Piazza Duomo nel capoluogo toscano per raccogliere il parere tra i tifosi gigliati. Vox populi...





@gia_brunetti è andato in giro per Firenze a raccogliere le opinioni dei tifosi della #Fiorentina in vista del derby contro la #Juventus: 'Vincerà la Viola, temiamo #CR7!'. Qualcuno, però, è spavaldo: 'Meglio #Messi' pic.twitter.com/iD2SAQkxVR — calciomercato.com (@cmdotcom) 30 novembre 2018