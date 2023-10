L'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, ente regolarmente riconosciuto dalla Fifa che si occupa di statistiche e record, individuali e di squadra, nelle competizioni organizzate dal massimo organismo mondiale del pallone, ha stilato il ranking mondiale, la top 10, dei migliori club globali per risultati sportivi ottenuti nell'ultimo periodo.



INTER SUL PODIO - Inevitabilmente in testa alla classifica c'è il Manchester City di Pep Guardiola, che oltre ad aver vinto il Treble la scorsa stagione è da anni in vetta alle classifiche. Proprio la rivale dei Citizens nella finalissima di Istanbul, l'Inter di Simone Inzaghi è a sorpresa sul podio al terzo posto sebbene a 50 punti di distacco dal 1° posto.



QUANTA SERIE A! - Oltre ai nerazzurri in classifica c'è tanta Serie A, ma non con i club storici che tuti si aspetterebbero. Juventus e Milan sono infatti fuori dalla top 10 in cui, invece, emergono Napoli e Fiorentina. Ecco la classifica completa.