Ventiduesima giornata, ecco la formazione dei top 11 (più l’allenatore) secondo i voti assegnati dagli inviati di calciomercato.com sui 10 campi di Serie A.Va dentro all’improvviso, per l’infortunio di Ospina durante il riscaldamento. Sa che questa è la sua grande occasione per recuperare la fiducia di Gattuso e la sfrutta in pieno. La vittoria del Napoli sulla Juve è soprattutto merito suo.Ottima prestazione sulla corsia di destra contro il suo vecchio Toro. Va vicino anche al gol.Quando l’Atalanta aumenta la pressione e la trasforma in un vero assedio, l’uruguayano si affida alla sua esperienza e salva la squadra in più di una situazione.Ha una straripante condizione fisica, atletica e tecnica. E’ una sicurezza assoluta.Travolge Dalot e contro il Milan segna la sua prima rete in Serie A con un sinistro terrificante.Anche per il centrocampista di casa è la prima rete in A. La segna dentro una partita perfetta sul piano tattico.Dovrà ringraziare Spalletti per tutta la vita, gli ha cambiato ruolo, lo ha trasformato in regista e in quella posizione è diventato il faro del gioco di Conte.Portato a giocare più avanti, piazza una doppietta che lo porta a 9 gol. E’ vero che si tratta del rigorista, ma questo è un giocatore fortissimo.Centravanti arretrato o trequartista, per il Milan è soprattutto un incubo. Partita stratosferica, di sicuro la migliore da quando è in Italia. Lo Spezia ringrazia la Fiorentina della gentile cessione.Entra e decide la sfida con la Fiorentina (a cui ha segnato 13 volte in carriera...). Gli anni passano, i gol restano.Ci voleva il colpo di un fenomeno per decidere la partita di Cagliari, un fenomeno come lui.Firma l’impresa della giornata. Due a zero sulla (ex capolista) con una prestazione spettacolare. Milan sottomesso.Ecco i migliori 5 giocatori e allenatori come media-voto. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 6 presenze. Portieri: Donnarumma 6,55; Audero 6,43; Cragno 6,39; Provedel 6,36; Dragowski 6,30. Difensori: Kjaer 6,57; Skriniar 6,44; De Ligt 6,40; Romero 6,38; Nuytinck 6,36. Terzini: Hakimi 6,72; Calabria 6,57; Gosens 6,56; Spinazzola 6,44; S. Bastoni 6,35. Centrocampisti: Barella 6,64; Sensi e Kessie 6,5; De Paul 6,45; Zaccagni 6,39. Attaccanti: Ibrahimovic 6,85; Mkhitaryan 6,62; Muriel e Lukaku 6,61; Sanchez 6,55. Allenatori: Ballardini 6,56; Italianoi 6,5; Pioli 6,43; De Zerbi 6,4; Gattuso 6,35.Questa è la “formazione” di Pagellando: De Cupertinis per Bologna-Benevento, Piva per Torino-Genoa, Annunziata e Balice per Napoli-Juventus, Salis e Longo per Spezia-Milan, Balzani per Roma-Udinese, Cinus per Cagliari-Atalanta, Montaldo per Sampdoria-Fiorentina, Franco per Crotone-Sassuolo, Guarro per Inter-Lazio e Righelli per Verona-Parma.