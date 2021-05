Ecco la formazione deidella 36esima giornata, più l’allenatore, secondo i voti degli inviati diQuarantatre anni, ma continua a volare come se ne avesse venti di meno. Lavittoria della Juve sul Sassuolo è sua in buonissima parte, col rigoreparato a Berardi sullo 0-0.Un altro gol da urlo a Bologna, un destro che si spegne sotto l’incrociodei pali.Partita facile, certo. Ma non commettere nessun errore non accade difrequente.Altra prestazione impeccabile.Un terzino che sigla una doppietta. Una sola definizione: imprendibile.Altra partitona, con gol fantastico, contro l’Udinese.Non perde un pallone, ne gioca a decine in modo perfetto, ne recupera adozzine. E in più segna.Nel derby ligure con la Samp realizza una doppietta che avvicina la suasquadra alla salvezza.Non smette più di fare gol, né di giocare a livelli altissimi.Decisivo contro la Juve, disintegra anche il Torino.Prima tripletta in Italia.Sette gol al Toro con vista Champions.Ecco la griglia degli inviati: Annunziata per Napoli-Udinese,Cinus per Cagliari-Fiorentina, Belotti per Atalanta-Benevento, De Cupertinis per Bologna-Genoa, Guarro per Inter-Roma, Marcangeli per Lazio-Parma, Montaldo per Sampdoria-Spezia, Bedogni e Balice per Sassuolo-Juventus, Piva e Longo per Torino-Milan, Franco per Crotone-Verona.