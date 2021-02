Dopo laecco la formazione deipiù l’allenatore secondo i voti degli inviati sui 10 campi di Serie A di calciomercato.com.Decisivo almeno quanto Lukaku e Lautaro Martinez. In poco più di 100secondi cancella due gol a Ibrahimovic e uno a Tonali. Il suo sostituto,chiunque esso sia, dovrà aspettare ancora...Nel derby alza un muro nella propria area. E’ il perno della difesanerazzurra.In continua crescita. Contro il Napoli segna il gol che chiude la gara eprotegge Gollini da diversi attacchi.A Cagliari realizza il quarto gol del suo campionato. Potrebbe diventareil gol della salvezza.Rete da applausi e altre giocate degne del suo straordinario livello tecnico.E’ la sua stagione. Sotto la guida di Juric continua a migliorare gara dopo gara. Stavolta manda a segno Ilic.Finalmente nella formazione dei top dopo aver fatto parte troppe volte diquella dei flop. Entra nel finale del primo tempo e trascina la Viola allavittoria sullo Spezia con un gol, un assist e altre giocate degne del 10che indossa.Altra partita con i fiocchi contro il Napoli. Fra l’altro si procura unrigore che Di Bello chissà perché non concede.Fenomeno. Disintegra la difesa del Napoli con un gol, un assist e duepre-assist. Il tiro è qualcosa di inimmaginabile.Travolge Romagnoli e tutta la difesa del Milan. E’ inarrestabile.Nel derby tocca probabilmente il punto più alto della sua carrierainterista. Doppietta e prodezze varie.E’ padrone della squadra e in campo si vede.. Ecco la media-voto dei 5 migliori giocatori divisi per ruolo edei 5 migliori allenatori. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 6presenze.: Donnarumma 6,53; Cragno e Audero 6,41; Provedel 6,34; Buffon 6,33.: Skriniar 6,45; Romero 6,44; De Ligt e Kjaer 6,41; Nuytinck 6,38.: Hakimi 6,71; Gosens 6,55; Calabria 6,5; Spinazzola 6,42; S. Bastoni 6,35.: Barella 6,63; Strootman 6,53; Sensi e De Paul 6,5; Kessie 6,45.: Muriel e Lukaku 6,68; Sanchez e Mkhitaryan 6,55; Nzola 6,54.: Ballardini 6,5; Italiano 6,43; De Zerbi 6,39; Pioli 6,36; Gattuso 6,31.Nathan per Fiorentina-Spezia, Cinus per Cagliari-Torino,Marcangeli per Lazio-Sampdoria, Tripodi per Genoa-Verona, Bedogni perSassuolo-Bologna, Buratti per Parma-Udinese, Longo e Guarro perMilan-Inter, Belotti per Atalanta-Napoli, Mogavero per Benevento-Roma e Balice per Juventus-Crotone