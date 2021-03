e l’allenatore secondo i voti degli inviati diBene fra i pali ma ancora meglio come uomo-assist, quando lancia Vlahovic per la rete della sua tripletta.Controlla Nzola e lo cancella dalla partita.Duro nell’uno contro uno, fantastico negli anticipi. Se la Roma non segna, il merito è in buona parte suo.Marca Lukaku che in partita si affaccia solo per battere il rigore.Grande prestazione, una delle migliori da quando gioca nel Napoli. Il suo anticipo su Castillejo, da cui nasce il gol del Milan, è il pezzo migliore dei suoi 90'.Gol, assist e una gara da protagonista. E’ la vera sorpresa di Prandelli.Non segnava da quattro mesi, troppo per uno che ha una “castagna” come la sua e come mostra davanti al Verona. Il resto della prestazione è eccellente.Doppietta decisiva contro lo Spezia. Quando si inserisce, fa sempre dei danni alla difesa avversaria.Gol, assist e partitona. Come incrocia il Sassuolo, si accende. Sta facendo una stagione molto bella.Prima tripletta della sua giovane carriera. Segna sempre di sinistro, ma in tutti i modi, di precisione, di sveltezza, di classe, con un tiro che si infila all’incrocio dei pali di Montipò.Tripletta anche per CR7 che si riscatta (parzialmente...) in campionato dopo la disfatta in Champions LeagueFinalmente una bella Fiorentina, sicura e convincente per 70 minuti su 90. Al Benevento concede solo 20' di inizio ripresa, ma il 4-1 è meritato.- I primi 5 giocatori, divisi per ruolo, più l’allenatore, secondo la media-voto del nostro sito. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 9 presenze.: Donnarumma 6,38; Audero 6,37; Szczesny 6,36; Provedel e Cragno 6,33.: Skriniar 6,48; Nuytinck 6,41; Romero 6,40; Kjaer 6,39; De Ligt 6,38.: Hakimi 6,59; Gosens 6,54; Calabria 6,48; Spinazzola 6,4; Maehle 6,35.: De Paul 6,56; Barella 6,52; Sensi e Kessie 6,5; Milinkovic e Freuler 6,33.: Sanchez 6,71; Muriel 6,7; Ibrahimovic 6,67; Lukaku 6,63; L. Insigne 6,55.: Conte 6,41; De Zerbi 6,38; Italiano 6,37; Pioli 6,36; Gasperini 6,35.- Ecco la griglia degli inviati di calciomercato.com sui campi di Serie A. Marcangeli per Lazio-Crotone, Belotti per Atalanta Spezia, Bedogni per Sassuolo-Verona, Mogavero per Benevento-Fiorentina, Tripodi per Genoa-Udinese, De Cupertinis per Bologna-Sampdoria, Buratti per Parma-Roma, Piva e Guarro per Torino-Inter, Cinus e Balice per Cagliari-Juventus, Longo per Milan-Napoli.