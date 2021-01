Dopo la 16a giornata ecco la formazione dei migliori 11 giocatori più l'allenatore secondo i voti degli inviati di: Cinus per Cagliari-Benevento, Belotti per Atalanta-Parma, De Cupertinis per Bologna-Udinese, Franco per Crotone-Roma, Marcangeli per Lazio-Fiorentina, Montaldo e Guarro per Sampdoria-Inter, Bedogni per Sassuolo-Genoa, Piva per Torino-Verona, Annunziata per Napoli-Spezia, Longo e Balice per Milan-Juventus.Miracoloso. La storica vittoria dello Spezia al “Diego Armando Maradona” gli appartiene in grandissima parte. Il Napoli tira 29 volte, 10 nello specchio e fa un solo gol: sono numeri di una grandissima prestazione per un portiere.Il gol di testa contro l’Udinese è da attaccante vero, non da difensore: stacco e girata sono perfette. In difesa se la cava bene.Segna la rete decisiva a Cagliari e per un difensore centrale non è poco. Poi difende bene.Al primo attacco piazza il cross che Lazzari, con un colpo di testa, trasforma nell’assist per la rete di Caicedo. Davanti bene, dietro ancora meglio.Un gol così è un’opera d’arte: a fine campionato entrerà fra i primi 5 per quanto è bello. Un sinistro al volo su pennellata di Zaccagni. E’ una rete che ricorda quelle fantastiche di Del Piero e Totò Di Natale.Doppietta, palo, grandi giocate, accelerazioni micidiali, tutto questo contro il Milan a San Siro, un campo dove aveva già seminato terrore in questa stagione con la maglia della Fiorentina contro l’Inter.Firma il 2-1 di Napoli, firma un’impresa giocando una partita di grande volontà.L’assist per il gol di Sau svela la sua tecnica, ma è ancora meglio la partita che gioca questo ragazzo di 33 anni, diventato con Pippo Inzaghi uno dei migliori registi del campionato.Fa un po’ il centrocampista e un po’ la seconda punta. L’azione che porta alla rete di Keita Balde è spettacolare: prima lo scatto, poi la progressione, infine l’assist, con la difesa interista che non lo prende.Una furia della natura. A Napoli si batte come un leone, segna su rigore e poi colpisce il palo che Pobega ritocca in rete.Doppietta a Crotone e rigore procurato. Adesso Fonseca è sicuro di avere in mano l’alternativa a Dzeko.L’impresa della giornata è la vittoria della sua squadra a Napoli.Questi sono i migliori tre giocatori per ogni ruolo come media-voto. Abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze. Portieri: Donnaruma 6,57; Silvestri 6,5; Provedel, Gollini e Audero 6,38. Difensori: Kjaer 6,73; De Ligt 6,44; Magnani 6,38. Terzini: Hakimi 6,79; Spinazzola 6,67; Gosens 6,63. Centrocampisti: Kessie 6,63; Sensi 6,57; Zaccagni 6,54. Attaccanti: Ibrahimovic 7,6; Mkhitaryan 6,69; Lukaku e Gomez 6,65. Allenatori: Pioli 6,57; De Zerbi 6,5; Fonseca 6,44.