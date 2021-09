Ecco la formazione dei migliori 11 giocatori, più l’allenatore, della 6a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Subire 3 gol e prendere 8: il mistero di Marassi. Sorpassa pure Rui Patricio nella media-voto top.Con quel cross perfetto l’ha scritta lui la favola di Daniel Maldini.Dopo aver fatto sparire Abraham rivela il trucco: bastava marcarlo.Da centrale non sbaglia una virgola, al contrario dei suoi compagni di reparto. Nel finale disperato si trasforma in terzino e confeziona l’assist salvifico per Kalinic.Spezia-Milan è la partita dei terzini mancini più forti del campionato. Theo da una parte, lui dall’altra. Sulle sei partite giocate finora è quello con la media più alta (6,58).Quinto assist in sei gare. Quella palla per Lautaro è ormai una sua specialità.Per il coraggio di schiantarsi contro Rui Patricio pur di segnare nel derby. Per l’intelligenza dell’inserimento. Per i colpi di tacco e il filtrantino d’esterno nel finale. Per la prestazione.Con quel lancio visionario che mette in porta Sergej si guadagna subito una maglia top. Ma gli diamo pure la fascia dopo il gol, dopo il tunnel a Vina.Una acrobazia del genere davanti al tuo pubblico e in una partita così importante… e ti riesce!Verrà ricordato come ‘il gol della bottiglietta’. Chi altro mai segnerà una rete tanto bella e grottesca?Qualcuno calcia meglio di Ruslan?Si sarebbe fumato l’aquila dalla gioia. La sua Lazio sa ripartire e palleggiare. Il primo gol è Sarrismo puro.Questo il gruppo degli inviati del nostro sito sui 10 campi di serie A: Salis e Longo per Spezia-Milan, Guarro per Inter-Atalanta, Tripodi per Genoa-Verona, Balice per Juventus-Sampdoria, Pontoni per Udinese-Fiorentina, Bedogni per Sassuolo-Salernitana, Pazienza per Empoli-Bologna, Marcangeli e Balzani per Lazio-Roma, Annunziata per Napoli-Cagliari e D’Aco per Venezia-Torino.Portiere: Sirigu (Genoa) 6,67Difensore: Koulibaly (Napoli) 7,08Terzino: Calabria (Milan) 6,63Centrocampista: Tonali (Milan) 7,00Attaccante: Insigne (Napoli) 7,17Allenatore: Spalletti (Napoli) 7,25