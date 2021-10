Ecco la formazione dei migliori 11 giocatori, più l’allenatore, della 9a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Quando l’Atalanta segna solo un gol, il portiere avversario entra di diritto nella top 11.Seconda rete in campionato. Un gol di inerzia, istinto e preveggenza. Si conferma tra i migliori terzini della Serie A. Quello con la media-voto più alta.Vince praticamente tutti i duelli con Beto. Tutti tranne quello del pareggio, verrebbe da dire, ma Palomino su quel corner stava marcando Samir.Sta diventando la bandiera delle nostre top 11 settimanali. Non ne sbaglia una. Ma è più forte il Kalidou di Spalletti o il Kalidou di Sarri?Un altro che finisce spesso tra i top. Quest’anno è la terza volta che firma gol e assist nella stessa partita.Ha l’eleganza di un principe. Ma soprattutto ha 20 anni.Inserimento lungimirante e gol, il secondo stagionale. Juric gli sta facendo fare il salto.Finché in campo c’è lui, l’Inter è superiore sotto tutti i punti di vista. Un quinto del genere ce l’hanno in pochi.Più che per il rigore trasformato, entra nella top 11 di oggi per l’impatto che ha avuto sulla gara. Spaventa-Inzaghi.Un poker di qualità. Come mostrare in una partita tutto il repertorio.Due assist, uno più raffinato dell’altro. Più un third pass: il lancio per i fotografi e Faraoni nell’azione del 4 a 1. Al momento è l’attaccante con la media-voto più alta.Rifilare 4 gol a una squadra di Sarri non capita tutti i giorni. Sta facendo un lavoro splendido a Verona. Sarà lui l’allenatore del rilancio del Cholito?ECCO GLI INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A: Piva per Torino-Genoa, Montaldo per Sampdoria-Spezia, Tretola perSalernitana-Empoli, Bedogni per Sassuolo-Venezia, De Cupertinis e Longo perBologna-Milan, Belotti per Atalanta-Udinese, Righelli per Verona - Lazio,Targetti per Fiorentina-Cagliari, Balzani per Roma - Napoli, Guarro e Balice perInter - Juventus.MEDIA-VOTO TOP - Portiere: SIRIGU (Genoa) 6,50Difensore: KOULIBALY (Napoli) 7,06Terzino: CALABRIA (Milan) 6,64Centrocampista: TONALI (Milan) 7Attaccante: CAPRARI (Verona) 7,25Allenatore: SPALLETTI (Napoli) 7,17