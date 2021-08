Ecco, più l’allenatore, della 2a giornata di Serie A, secondo i voti degli inviati diFa la predica a Chiesa, schiaffeggia in angolo qualsiasi cosa.Giocatore solenne in squadra solenne. Meravigliosi cross per tutta la gara (con assist). Nel finale, rete di una prepotenza incantevole.La garra albanese. Fa a pezzi Harry Potter (McKennie), stende Bernardeschi, umilia Morata.Serata da Johnny Depp. Si prende gioco di Dybala, lo picchia pure dentro l’area.Al primo tiro della sua vita sotto la Nord segna. Il debutto al Ferraris che ha commosso il nostro inviato.Mou lo gonfia di complimenti, lui ricambia senza scoppiare e segna due gol. Tiraggiro patrimonio dell’umanità.Vince il ballottaggio con Tonali di un soffio. Perché una bella punizione può ingannare, l’azione del secondo gol della Roma assolutamente no.Il Sarrismo col broncio è finito: un gol, 3 assist e 107 palloni giocati. Ciao.Dal rigido Contismo al tiki-Tucu di Inzaghi. L’argentino entra e risolve la gara col Verona, di testa e di piede. Il secondo gol è di una naturalezza sconvolgente.Contro lo Spezia di Thiago Motta si può segnare una tripletta sbagliando un rigore. Soprattutto se ti chiami Ciro.La maledizione della nove non sfiora minimamente il francese. Doppietta e illuminismo.Ai microfoni di Dazn, nel postpartita, ironizza sul nuovo taglio di Balzaretti. Sente di aver fatto l’impresa, e finalmente si rilassa. In che categoria rientrava lui? Nei vincenti o nei perdenti?Questo il gruppo degli inviati del nostro sito sui 10 campi di serie A: Pontoni per Udinese-Venezia, Righelli e Guarro per Verona-Inter, Marcangeli per Lazio-Spezia, Belotti per Atalanta-Bologna, Balice per Juventus-Empoli, Targetti per Fiorentina-Torino, Tripodi per Genoa-Napoli, Bedogni per Sassuolo-Sampdoria, Tretola per Salernitana-Roma, Longo per Milan-Cagliari.