Ecco la formazione dei migliori 11 della 14a giornata secondo i voti degli inviati di calciomercato.com sui campi della Serie A: Franco per Crotone-Parma, Balice per Juventus-Fiorentina, Righelli per Verona-Inter, De Cupertinis per Bologna-Atalanta, Longo per Milan-Lazio, Annunziata per Napoli-Torino, Balzani per Roma-Cagliari, Montaldo per Sampdoria-Sassuolo, Salis per Spezia-Genoa e Santarossa per Udinese-Benevento.Dopo un avvio complicato, il Crotone vince la prima partita anche grazie alle parate del suo portiere, decisivo in più casi.A Verona fa un secondo tempo a ritmo folle.Prandelli lo schiera come esterno destro in una difesa a 5: difende con efficacia, attacca con prontezza e segna il 3-0.Ogni tanto Zaccagni lo mette un po’ in difficoltà, ma ha il grande merito di realizzare il gol del 2-1. Non segnava da 1.033 giorni.Ripresa a velocità supersonica contro la Lazio. Asfalta la fascia sinistra, annienta Lazzari e segna la rete del 3-2. Dopo quei 45 minuti è impossibile che Deschamps non lo chiami in nazionale.Nell’impresa dei viola a Torino c’è tutta la sua forza: riportato nel ruolo di interno, riecco il giocatore di Verona.Segna l’ottavo gol del suo campionato. Certo, i rigori incidono, ma anche dal dischetto non sbaglia mai. Contro il Cagliari dà il meglio come solidità.Doppietta decisiva. E’ il suo momento: con i gol sta risollevando le sorti del Crotone.Due assist dalla bandierina, il gol realizzato su rigore (il primo in campionato dopo i 5 in Europa League) dentro una partita da leader puro.La sua partita di fronte a Ronaldo è grandiosa. E’ ovunque ci sia bisogno di qualità, di intelligenza e di sveltezza.Segna il primo gol con un pallonetto su Szczesny e dà il via all’impresa dei viola. Poi si batte come un leone.Era cominciata male la sua seconda avventura sulla panchina di Firenze, ma al momento buono, possiamo dire in un momento storico, realizza il capolavoro sul campo della Juventus. L’ultima vittoria della Fiorentina nello stadio dei bianconeri era datata 2008: c’era lui, Prandelli, in panchina.Ecco i primi tre giocatori di ogni reparto come media-voto. Sono stati presi in considerazione quelli che hanno almeno 5 presenze. Portieri: Donnarumma e Silvestri 6,54; Gollini 6,5. Difensori: Kjaer 6,67; De Ligt 6,43; Barba 6,31. Terzini: Hakimi 6,75; Spinazzola 6,67; Hernandez 6,65. Centrocampisti: De Paul 6,69; Kessie 6,62; Sensi 6,58. Attaccanti: Ibrahimovic 7,6; Sanchez 6,79; Mkhitaryan 6,68. Allenatori: Gattuso e Pioli 6,54; De Zerbi 6,46.