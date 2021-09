Ecco la formazione dei migliori 11 giocatori, più l’allenatore, della 3a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Puoi segnargli solo in due modi: o svirgolando il pallone come Djuricic a due metri dalla porta, o in fuorigioco.Un tempo normale nel suo ruolo a sinistra, un tempo da top spostato a destra. La follia lucida di Ballardini ripagata da due meravigliosi cross a rientrare.Sadismo puro su Immobile.Fa il Koulibaly a tutti, come una volta.Un giorno da Gosens. Doppietta di testa all’esordio, regala al Grifone la vittoria in rimonta.Nuove Tonalità per il Milan. Lanciamo un sondaggio: cresce di più lui con Pioli o Locatelli con Allegri?Vi aspettavate Anguissa, beccatevi questo 2002 tedesco di origini serbe. Con un spunto raffinatissimo decide Spezia-Udinese. Gli bastano dieci minuti e sei palloni giocati. Proviene dal Lipsia, lo allena Gotti: ci siamo capiti.Senza il fuorigioco millimetrico di Raspadori (una mezza spalla), il tabellino direbbe gol e assist. Il nostro inviato evidentemente apprezza il gioco di suola.Quello non è un gol semplice. È il ritorno di Ibrahimovic.Faraone con pistola da starter. Grazie Stephan, era da tanto che non vedevamo correre Mourinho.Palomino in marcatura fa la partita perfetta, lui segna lo stesso una doppietta. Ironia dei rigori…Una volta che batte Allegri non lo mettiamo tra i top? Si aggiudica la panchina d’oro della settimana perché vince la sfida più insidiosa. Questa Juve senza sudamericani era un bel trappolone, diciamocelo. Per palati fini la mossa Ounas di inizio ripresa.Questo il gruppo degli inviati del nostro sito sui 10 campi di serie A: Pazienza per Empoli-Venezia, Annunziata e Balice per Napoli-Juventus, Belotti per Atalanta-Fiorentina, Montaldo e Guarro per Sampdoria-Inter, Cinus per Cagliari-Genoa, Salis per Spezia-Udinese, Piva per Torino-Salernitana, Longo per Milan-Lazio, Balzani per Roma-Sassuolo.Portiere: Rui Patricio (Roma) 6,83Difensore: Koulibaly (Napoli) 7Terzino: Fares (Genoa) 8Centrocampista: Samardzic (Udinese) 7,5Attaccante: Berardi (Sassuolo) 7,5Allenatore: Mourinho (7,17)