Ecco la formazione dei migliori 11 giocatori, più l’allenatore, della 12a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.Se ‘il Tata’ è un portiere di riserva io sono Oriana Fallaci. Parando il rigore a Lautaro finisce per la seconda volta nella nostra top undici. E la media-voto schizza.Attacco della profondità corta e gol: Napoli ancora in testa alla classifica per merito suo. Fatemi il nome di un terzino più affidabile di lui.Taglia le zampe al ‘Gallo’ Belotti.Non segnava un gol dalle guerre napoleoniche. Già che c’è si procura anche un rigore.Per annullare Singo ce ne vuole. Torna nella nostra top undici dopo un periodo di riflessione.Forse non due diamanti, due zirconi dai: assist e gol.Anche per il centrocampista di Sinisa un gol e un assist. Particolarmente leggiadro il secondo, per la testa di Arnautovic.Neppure Ulisse fu tanto preciso nella prova dell’arco, come Luis Alberto ieri con le gambe di Gyomber e l’angolino lontano.C’è chi il rigore lo trasforma con una sassata e chi con un sassolino. Grande idea il raddoppio improvviso su Kessie. Nella ripresa sfiora la doppietta con un tiro al volo in bello stile.Furtivo, furetto, furbissimo. In una parola: forte. Sempre in gol nelle ultime tre giornate.Dopo la finta di Ronaldo a Marchegiani, quella di Okereke a Rui Patricio. Inventore.Quando il Venezia tiene la nota, è un piacere. Mou si lamenta, Zanetti canta.PARTITE E INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A:Empoli - Genoa (Pazienza)Spezia - Torino (Salis)Juventus - Fiorentina (Balice)Cagliari - Atalanta (Cinus)Venezia - Roma (D'Aco)Sampdoria - Bologna (Montaldo)Udinese - Sassuolo (Pontoni)Napoli - Verona (Annunziata )Lazio - Salernitana (Marcangeli)Milan - Inter (Longo / Guarro)MEDIA-VOTO TOP - Portiere: SIRIGU (Genoa) 6,54Difensore: KOULIBALY (Napoli) 6,77Terzino: CALABRIA (Milan) 6,50Centrocampista: TONALI (Milan) 6,86Attaccante: ZAPATA (ATALANTA) 6,70Allenatore: SPALLETTI (Napoli) 7,04