Ventinovesima giornata di Serie A, eccosecondo i voti assegnati dagliinviati di calciomercato.com.Paratona su Joao Pedro e due uscite fatte bene.Contro il Crotone segna il gol decisivo, quello che permette al Napoli diagganciare la Juventus alla vigilia dello “spareggio”. E lo segna col suopiede sbagliato.E’ uno dei migliori difensori centrali nel gioco aereo e anche nel derby,di fronte a mister “elevazione” Ronaldo, lo conferma.Sul piano difensivo, nessun problema di fronte a Barrow e Skov Olsen.Quando scende, mette la palla del gol sulla testa di Lukaku.Doppietta di assist a Bergamo, seminando avversari come Gosens e De Roon.Non ha entusiasmato in Nazionale, ma nell’Atalanta recupera tutta la suabrillantezza. Non si ferma mai.Tecnica sopraffina, con un sinistro d’oro, dentro una partita in cui ognisuo gesto diventa decisivo, come in occasione dei due assist.Doppietta nel derby, basta questo per passare alla storia. Dall’ultimavolta che un granata (Marco Ferrante) aveva segnato due gol alla Juventussono passati 21 anni...Quando la palla riceve il suo calcio è come se fosse un biglietto con unindirizzo preciso: vai dentro. I tiri di questo giocatore sono pazzeschi.Gol e prestazione scintillante. E’ pronto alla sfida con la Juve.E’ la grande sorpresa della stagione. Altri due gol al “Maradona” e orasono 15, segnati con la squadra ultima in classifica.Mette sotto la Roma per lunghi tratti, cambiando modulo un paio di volte.. Ecco i primi cinque giocatori di ogni ruolo, più i primicinque allenatori, secondo la media-voto. Abbiamo preso in considerazionechi ha almeno 9 presenze.: Audero 6,36; Donnarumma 6,35; Provedel 6,33; Cragno 6,31;Dragowski 6,25.: Skriniar 6,48; Romero 6,41; Kjaer 6,38; Nuytinck 6,35; A.Bastoni 6,32.: Hakimi 6,54; Calabria e Gosens 6,48; Maehle e Spinazzola 6,35.: Barella 6,54; Sensi, Kessie e De Paul 6,5; Freuler 6,36.: Muriel 6,74; Sanchez 6,67; Lukaku 6,64; L. Insigne 6,6;Ibrahimovic 6,57.: Conte 6,43; Gattuso 6,41; Italiano 6,4; De Zerbi 6,39;Gasperini 6,34.. Ecco i nostri inviati sui dieci campi di Serie A: Longo perMilan-Sampdoria, Belotti per Atalanta-Udinese, Mogavero perBenevento-Parma, Cinus per Cagliari-Verona, Tripodi per Genoa-Fiorentina,Marcangeli per Lazio-Spezia, Annunziata per Napoli-Crotone, Bedogni perSassuolo-Roma, Piva e Balice per Torino-Juventus, De Cupertinis e Guarroper Bologna-Inter.