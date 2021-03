Giornata numero 26,più l'allenatore secondo i voti deidieci inviati disui campi di Serie A.Due parate fantastiche e decisive, la prima sul colpo di testa di Zapata, la seconda sul diagonale di Muriel. Se quella contro l’Atalanta è una vittoria-scudetto, il merito è quasi del tutto suo.Prima rete in Italia contro il Cagliari. Se avesse più coraggio, continuerebbe a segnare.Il gol di testa è un pezzo di bravura ed è soprattutto decisivo per battere il Genoa.Mai visto Lukaku avere tanti problemi a liberarsi del suo marcatore. Losvizzero-albanese di Gasperini gli toglie spazio e tempo.La rete di Verona è un capolavoro di tecnica abbinata alla potenza.Non è stata finora una grande stagione per l’ex empolese, ma a Verona il gol su punizione potrebbe spingerlo a un livello più alto.E’ il simbolo del rilancio dei sardi sotto la guida di Semplici. Pareggiare a tempo scaduto è un gran bel segnale per lui e per la sua squadra.Due assist contro il Bologna. Il primo, quello per Insigne, è un colpo di classe degno del repertorio di una grande mezz’ala.Fa letteralmente impazzire la difesa del Toro.Doppietta e assist contro la Lazio. E’ il giocatore determinante per la Juventus.Uno spettacolo di partita contro il Bologna.Riporta il Crotone al successo e restituisce speranze a tutto l’ambiente dei calabresi. Per Serse, è un buon ritorno.Ecco la griglia dei 10 inviati di calciomercato.com. Salis per Spezia-Benevento, Santarossa per Udinese-Sassuolo, Balice perJuventus-Lazio, Balzani per Roma-Genoa, Franco per Crotone-Torino, Nathan per Fiorentina-Parma, Righelli e Guarro per Verona-Milan, Montaldo per Sampdoria-Cagliari, Annunziata per Napoli-Bologna, Guarro per Inter-Atalanta.