Ecco la formazione dei migliori 11 della 13a giornata secondo i voti degli inviati di calciomercato.com: Nathan per Fiorentina-Verona, Montaldo per Sampdoria-Crotone, Buratti e Balice per Parma-Juventus, Piva per Torino-Bologna, Mogavero per Benevento-Genoa, Cinus per Cagliari-Udinese, Guarro per Inter-Spezia, Bedogni e Longo per Sassuolo-Milan, Belotti per Atalanta-Roma e Marcangeli per Lazio-Napoli.Si potrebbe pensare che sia l’aria della sua vecchia casa a ispirarlo. In realtà questo ragazzino di 42 anni è ispirato soltanto dalla sua natura. Il Parma ha solo due occasioni e per due volte Gigi le para.E’ diventato sempre più importante per Pirlo, sia sul piano tattico (gli consente la costruzione a tre), sia su quello tecnico (è difficile da superare). A Parma arriva la conferma.Un muro quando serve, altrimenti è uno dei creatori di gioco della Juventus. Contro il Parma conferma una forma eccezionale.Sempre sicuro, attento e deciso nella marcatura.Altra prestazione da incorniciare. Anche a Reggio Emilia, ci sono dei momenti in cui appare incontenibile. E’ il terzino sinistro più forte della Serie A insieme a Spinazzola.Gol pesante in mezzo a una partita di notevole personalità e autorevolezza. E’ sempre più prezioso per il Milan.Pirlo lo alterna con Arthur nella posizione di centrocampista arretrato: sul piano della concretezza, meglio l’uruguayano come dimostra a Parma.Un gol da attaccante, con un bel guizzo. E’ giovane, bravo e ha talento.E’ la mossa con cui Gasperini fa saltare la difesa romanista. Lo sloveno gioca una ripresa straordinaria segnando uno dei gol più belli di questocampionato.Stacco, frustata col collo, palla sull’altro palo. Contro il Napoli è così che segna Ciro, il più forte bomber italiano per distacco. Ma non basta, è suo l’assist per il 2-0 di Luis Alberto. E non basta ancora: è suo un recupero difensivo nel finale di gara, poco prima di uscire. Capitano vero, cannoniere pure.Nell’ultima giornata era finito nella formazione dei flop dopo il disastro contro l’Atalanta, ma torna subito fra i top con la doppietta di Parma.Spazza via il caso-Gomez con una vittoria stupenda sulla Roma, vittoriadeterminata da un cambio, quello di Ilicic.Ecco invece la media-voto dei migliori tre giocatori di ogni reparto dopo la 13a giornata. Abbiamo preso in considerazione quelli che hanno almeno 5 presenze. Portieri: Silvestri 6,58; Szczesny e Donnarumma 6,5. Difensori: Kjaer 6,67; De Ligt 6,58; Bonifazi 6,5. Terzini: Spinazzola e Hakimi 6,67; Gosens 6,61. Centrocampisti: De Paul 6,75; Kessie 6,62; Sensi 6,58. Attaccanti: Ibrahimovic 7,6; Sanchez 6,79; Mkhitaryan 6,73. Allenatori: Gattuso 6,68; Pioli 6,5; Italiano, Fonseca, De Zerbi e Gasperini 6,38.