Ecco la formazione dei migliori 11 giocatori, più l’allenatore, della 7a giornata, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com.È disposto a schiantarsi contro il palo pur di non far entrare la punizione di Rovella. Una metafora dello spirito di sacrificio granata.Da terzino a terzino, proprio contro l’Atalanta degli specialisti. Pioli pensiero complesso smonta il concetto e lo rimonta per il Milan, per lui e per Theo, due splendide rette convergenti.Spalletti e staff si divertono a disegnare schemi su palla inattiva coinvolgendolo come attore protagonista. È già il secondo che butta dentro (vedi anche Udinese-Napoli).In prestito dall’Ostenda, stende la Lazio. Alla prima da titolare risolve i problemi difensivi di Sinisa, lancia perfettamente Barrow e segna di testa. Seconda rete in tre presenze.Quando Theo è questo, è chiaramente il miglior terzino della Serie A. Gli inserimenti in diagonale verso la porta sono un suo marchio di fabbrica.Il cambio di passo sulla sterzata improvvida di Freuler ricorda il balzo del lupo mannaro. A tu per tu con Musso, poi, lo spiazza. Pulisce e ruba, ruba e pulisce.Non toccava così pochi palloni dai tempi del Milan. Ma se risolve il derby della Mole con tanta classe centellinata e personalità, ad Allegri e ai bianconeri sta benissimo.Chi ha segnato il gol più bello della settima giornata? Lui, Barrow o Caprari? Per quanto deliziosi gli ultimi due, non c’è gara dai. Antonio si è superato.Sblocca la partita e corre subito sotto la Sud. È amore eterno, altro che rinnovo.Lancia la sfida a tutti i ‘tiraggiristi’ d’Italia. Questo che gli è uscito fuori è davvero mirabile. Dopodiché in scioltezza firma pure due assist.I giocatori seri cambiano le partite quando entrano dalla panchina. Ridicolizza Ferrari sul cross di Perisic, Chiriches e Consigli sul filtrante di Brozovic.Il “grande Spallettone” (cit. Mou) è il ciclope in cima alla montagna. Tutti lo temono. José fa le prove da Ulisse.Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A: Cagliari-Venezia (Cinus), Salernitana-Genoa (Tretola), Torino-Juventus (Piva/Balice), Sassuolo-Inter (Bedogni/Guarro), Bologna-Lazio(De Cupertinis), Verona-Spezia (Righelli), Samp-Udinese (Montaldo), Fiorentina-Napoli (Targetti/Annunziata), Roma-Empoli (Balzani), Atalanta-Milan (Belotti/Longo).Portiere: SIRIGU (Genoa) 6,57Difensore: KOULIBALY (Napoli) 7,07Terzino: CALABRIA (Milan) 6,80Centrocampista: TONALI (Milan) 7,14Attaccante: DZEKO (Inter) 6,93; INSIGNE (Napoli) 6,93Allenatore: SPALLETTI (Napoli) 7,29