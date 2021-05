sui 10 campi di Serie A. Domani pubblicheremo la formazione top del campionato 2020-21 secondo la media-voto.Una grande serata con una grande parata su Cristante.Attacco, sprint, tiro, gol, è così che decide la partita del “Maradona” e la qualificazione alla Champions, togliendo di mezzo il Napoli.La gestione della difesa è fantastica. E’ il professore del ruolo di difensore centrale.Cancella Malinovskyi dalla sfida.Ci vuole lo spunto di un grande giocatore per decidere la partita di Bergamo e il francese ci riesce procurandosi il primo calcio di rigore.L’Inter ne fa 5 all’Udinese, ma c’è un solo gioiello ed è del croato con un tiro al volo che si spegne sul secondo palo.Doppietta su rigore. Già, sembra facile, ma sul primo tiro dal dischetto si posa una stagione intera. A questo ragazzone non tremano mai le gambe. E poi c’è la prestazione, di straordinaria autorevolezza.Ancora un gol. E’ uno dei giovani centrocampisti emergenti.Gli anni passano, la classe resta. Non sbaglia mai.Se Pirlo lo avesse avuto per tutta la stagione, non sarebbe stato in discussione. A Bologna conferma la sua classe.Ancora a segno per salutare nel migliore dei modi il suo allenatore Ranieri.Riporta il Milan in Champions dopo 7 anni. Solo applausi.Questi i 10 inviati del nostro sito. Cinus per Cagliari-Genoa, Franco per Crotone-Fiorentina, Montaldo per Sampdoria-Parma, Guarro per Inter-Udinese, Belotti e Longo per Atalanta-Milan, De Cupertinis e Balice per Bologna-Juventus, Annunziata per Napoli-Verona, Bedogni per Sassuolo-Lazio, Salis per Spezia-Roma e Piva per Torino-Benevento.